Украинские боевики перебросили из Харькова в Мариуполь танки для испытаний в боевых условиях

Танки Т-64 – символ украинской войны. Фото: livejournal.com

Два танка Т-64, модернизированных в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова, пригнали в Мариуполь для испытаний в боевых условиях. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сейчас бронетехника укрыта на территории промышленных боксов в районе железнодорожной станции «Мариуполь-сортировочный». В дальнейшем эту технику переместят в складские боксы на западной окраине Сартаны, - говорится в сообщении Управления Народной милиции.

Разведке Республики стало известно, что танки перебросили в Донбасс для проведения испытаний модернизированного вооружения и приборов наведения в боевых условиях. Ранее их апробация проводилась на Чугуевском военном полигоне в Харьковской области.

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