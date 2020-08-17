Готовящийся Киевом теракт на железной дороге в Донбассе может развязать войну. Фото: ЛугЖД

СБУ запланировала подорвать железнодорожное полотно в одном из подконтрольных Киеву районов Луганщины. Об этом сегодня сообщили в Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики. - По имеющимся данным, группа сотрудников СБУ и сопровождающих их лиц из числа сотрудников «Украинской железной дороги» в конце июля - начале августа осуществляли осмотр отдельных участков сети железных дорог Луганщины, чтобы определить подходящий участок для закладки взрывного устройства. Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве «диверсии», якобы осуществленной представителями силовых ведомств ЛНР, - говорится в сообщении.

В МГБ ЛНР полагают, что дезинформацию о «диверсии» политическое руководство Украины планируют использовать для масштабной пропагандистской кампании по отказу от достигнутых в Минске договоренностях о прекращении огня.

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