Глава Красного Креста на Украине посетила район Донецкого аэропорта

Глава Комитета Красного Креста на Украине посетила район Донецкого аэропорта. Фото: ДАН

Сегодня, 17 августа, глава миссии Международного Комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет посетила район Донецкого аэропорта - поселок Октябрьский (до сих пор Куйбышевский район, где он расположен, является одним из самых обстреливаемых).

Жиллет привезла жителям гуманитарную помощь: комбикорм для домашних птиц.

- Сегодня мы помогаем девяносто пяти семьям Куйбышевского района. В целом здесь нашу помощь получат больше семиста семей (около 300 килограммов - каждая). А если говорить по Донецку, то раздача охватит больше полутора тысяч семей, - сказала Флоранс Жиллетт.

Всего в столицу ДНР Красный Крест доставил 29 тонн комбикорма. Глава миссии пообщалась с жителями Октябрьского. Жиллет интересовалась здоровьем людей, военной обстановкой и возможностями восстановления поврежденного жилья. Примечательно, что она приветствовала людей по-русски.

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