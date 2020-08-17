В Донбассе обезвредили боеприпасы на месте строительства КПВВ «Луганск-Счастье». Фото: ЛИЦ

Саперы Народной милиции ЛНР обезвредили боеприпасы, обнаруженные на месте строительства контрольного пункта въезда-выезда «Луганск-Счастье». Об этом сегодня на месте проведения работ журналистам сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.

- Инженерные подразделения Народной милиции ЛНР проверили местность на предмет наличия взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы сегодня уничтожили на месте подрывом, - рассказал Роман Иванов.

Он добавил, что работы по оборудованию инфраструктуры пункта пропуска ведутся без отставания от плана-графика. Напомним, что сейчас Республика в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями строит два новых пункта пропуска: «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». На втором КПВВ работа также кипит.

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