В Украине разыскивают офицера ВСУ, сбежавшего из Донбасса с секретным диском

Сотрудники службы безопасности Украины и военной полиции разыскивают офицера одной из бригад ВСУ, действующей в Донбассе, который пропал вместе со съемным жестким диском с секретной информацией. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Очередным поводом для опасений командования оперативно-тактической группировки «Север» стал факт утери секретного жесткого диска в 25-й бригаде ВСУ. В ходе работы комиссии службы защиты государственной тайны штаба группировки установлено отсутствие в секретном делопроизводстве съемного магнитного диска, закрепленного за офицером оперативного отделения бригады. При осмотре служебного кабинета и места проживания офицера жесткий диск обнаружен не был, а сам офицер уже более трех дней отсутствует на службе, – рассказал Иван Филипоненко.

Он уточнил, что, по словам начальника отдела, офицер регулярно был замечен в употреблении алкогольных напитков, однако из-за близких связей с командиром бригады нарушителю воинской дисциплины удавалось уходить от ответственности. Пропавшего офицера последними видели сотрудники автовокзала Новомосковска Днепропетровской области.

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