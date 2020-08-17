ВСУ за сутки четыре раза нарушили перемирие в ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР за прошедшие сутки зафиксировано четыре нарушения украинкой армией дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- 16 августа в течения дня украинские военные дважды проводили инженерные работы на своих позициях в окрестностях Шум и столько же раз в районе Зайцево вблизи Горловки. Также сообщается о детонации минного поля после возгорания травы вблизи села Лебединское под Мариуполем, - рассказали в СЦКК.

Обстрелов за прошедшие 24 часа не было.

За предыдущие сутки ВСУ дважды нарушили дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня. Напомним, что сейчас в Донбассе действует новое перемирие. Украине и республикам запрещено стрелять, стягивать технику, минировать местность и укреплять блиндажи.

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