В Донбассе возобновилась работа гуманитарного коридора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 17 августа, в Донбассе для пересечения линии разграничения открылся гуманитарный коридор. Об этом сообщили в Службе пограничной охраны Министерства государственной безопасности Республики.

- Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Еленовка» осуществляется в штатном режиме. Пропуск людей будет происходить до 18.00, - сообщили в погранслужбе МГБ.

Гуманитарный коридор организован для пропуска людей через линию разграничения из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Он работает дважды в неделю. Выехать из Республики можно при наличии украинской прописки, а въехать - по согласованным Межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции спискам. Обязательной бесплатной обсервации подлежат все прибывшие в Республику со стороны Украины.

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