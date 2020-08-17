В подконтрольном Украине Донбассе стоимость отопления для жителей станет в 9 раз дороже, чем в Донецке

В подконтрольной Киеву Донецкой области за отопление будут платить в 9 раз больше, чем в Донецке. Фото: kpdtke.com.ua

В подконтрольной Киеву Донецкой области с октября вырастут на 35% тарифы на отопление для пользователей «Донецктеплокоммунэнерго». Глава облгосадминистрации Павел Кириленко уже подписал соответствующее распоряжение. Документ находится на госрегистрации в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции в Харькове.

Цена 1 Гкал составит 1 930,10 грн (4825 рублей), до повышения – 1 433,3 грн. Кстати, в Донецке на территории ДНР этот тариф составляет 531 рубль. То есть ниже в 9 раз.

Между прочим, в июне украинское предприятие «Донецктеплокоммунэнерго» заявило о намерении скорректировать тариф всего на 9%. Повышение аргументировали тем, что до этого стоимость отопления была установлена в 2016 году, и с того момента цена на электроэнергию выросла на 60%, минимальная зарплата поднялась с 1 378 до 4 173 грн, водоснабжение и водоотведение подорожало в 2,7 раза, затраты на уголь – на 58,6%. Также поднялась цена ГСМ, соли, реагентов, труб и других материалов.

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