17 августа прекратят подачу воды в Еленовку под Донецком

Еленовка, пункт пропуска и хлебокомбинат 17 августа останутся без воды на два дня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работы по ремонту питающего поселок Еленовку к югу от Донецка водовода украинская сторона планирует начать в среду, 19 августа. Но для осушения затопленной водой местности, чтобы обеспечить доступ техники, надо пару дней. Поэтому с 7 утра 17 августа поселок и прилегающие территории останутся без воды.

- В связи с работами подача воды в Еленовку, Молодежное, а также Еленовскому хлебокомбинату, туберкулезному диспансеру, исправительно-трудовой колонии и КПВВ «Еленовка» будет прекращена, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что 10 августа из-за порывов на водопроводной сети от Еленовской повысительной насосной станции без водоснабжения остались 3600 абонентов, базовые объекты инфраструктуры, КПВВ «Еленовка». В тот же день было согласовано проведение ремонтных работ. Водоснабжение поселка 12 августа было восстановлено специалистами ДНР лишь частично. Украинская сторона тогда не выполнила свою часть работ.

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