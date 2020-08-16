В ЛНР предупредили, зачем в 24-ю бригаду ВСУ в Донбассе приехали съемочные группы украинских телеканалов

Солдатам ВСУ поставлена задача готовить провокации. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал Владимир Кравченко поставил задачу сотрудникам центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ и журналистам украинских СМИ подготовить фейковые репортажи для обвинения ЛНР в нарушении договоренностей о прекращении огня.

- В 24-ю бригаду, с позиций которой 15 августа был убит огнем снайпера защитник ЛНР, направлены две съемочные группы телеканалов ICTV и «5 канал». Ими руководит заместитель начальника 83-го Центра ИПсО подполковник Лаврусь, который сейчас исполняет обязанности заместителя командующего ООС по стратегическим коммуникациям. Задачей групп является подготовка репортажей о непричастности военнослужащих ВСУ к вооруженным провокациям, - сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Тем временем, командир 30-й бригады полковник Иван Гараз приказал начальнику инженерной службы выделить четырех саперов для проведения имитационных разрывов вблизи украинских позиций. Чтобы впоследствии преподнести это в качестве «доказательства обстрелов» со стороны Народной милиции ЛНР.

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