В ЛНР рассказали, как будет проходить обучение в школах

Школьники и учителя устали общаться друг с другом в онлайн-режиме. minobr.su

1 сентября в ЛНР школьники и учителя снова все вместе придут в школу. Учебный процесс начнется в очном режиме. При этом дети на занятиях не будут находиться в масках. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

- О том, что в масках дети должны сидеть на занятиях, речи не идет, – сказал он - Но масочный режим должен соблюдаться учащимися на переменах и при перемещении по коридорам.

Из новшеств работы школ при карантине – изолирование детей в период процесса обучения. Дети не будут переходить из кабинета в кабинет. Они в течение дня будут находиться в своем классе, а учителя по разным предметам придут к ним на занятия. Исключение – посещение спортивного зала для уроков физкультуры. Также будут работать школьные столовые.

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