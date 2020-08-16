В ДНР рассказали, что украинских военных из Донбасса отправляют на границу с Белоруссией

61-я бригада предназначена для ведения боев в лесной и болотистой местности Белоруссии. Фото: ГШ ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ придумали, как доукомплектовать 61-ю пехотную егерскую бригаду, развернутую на границе Украины с Белоруссией. Она дислоцируется в Житомирской области с целью ведения боев в лесной и болотистой местности.

- По данным нашей разведки, - сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР, - в соединения и части ВСУ в зоне ООС пришли указания за подписью начальника Генштаба. Документ предписывает командирам не увольнять военнослужащих, неоднократно замеченных в употреблении спиртного и наркотиков или совершивших грубые дисциплинарные проступки. Взамен этого – готовить документы для перевода в 61-ю пехотную егерскую бригаду.

В УНМ отмечают, что таким способом командование ВСУ пытается очистить ООС от неблагонадежных элементов и повысить укомплектовать 61-й бригады. Это соединение считается среди украинских военных худшим местом службы в ВСУ из-за отсутствия условий для проживания и адекватного командного состава. Также там самое низкое денежное довольствие – нет боевых надбавок.

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