В ЛНР напомнили пенсионерам о необходимости перерегистрации до 31 октября

В Пенсионном фонде заполняется анкета на пенсионера. Фото: pflnr.su

В Пенсионном фонде ЛНР напомнили, что актуализация данных получателей пенсионных выплат, проживающих на территории Республики, продлена до 31 октября включительно.

- Актуализация проводится в территориальных управлениях ПФ по месту нахождения пенсионного дела получателя выплат, - отметили в Пенсионном фонде. - На основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей, заполняется анкета. Она подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.

В ПФ рассказали, какие надо предъявить документы и их копии. Прежде всего это документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики. То есть паспорт гражданина ЛНР, или паспорт гражданина Украины, или паспорт гражданина ДНР, или паспорта гражданина Российской Федерации. А также паспорт, подтверждающий иное гражданство, вместе с документом о законном основании проживания на территории Республики.

Также нужен будет документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика налогов, (идентификационного номера). И еще пенсионное удостоверение.

Отмечается, что прием пенсионеров проводится при наличии индивидуальных масок.

Сотрудники Пенсионного фонда выезжают по месту жительства пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно пройти процедуру актуализации данных. Для этого надо сообщить в орган ПФ по телефону «горячей линии» соответствующего территориального управления. Либо иным способом, например, через доверенных лиц, родственников, знакомых.

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