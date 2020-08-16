Работникам металлургии в ДНР и ЛНР поднимут зарплату на 20 процентов

Работники «Макеевкокса» попали в список тех, кому повысят зарплату в сентябре Фото: Юрий СОБОЛЕВ

С 1 сентября начнется первый этап повышения заработной платы работникам металлургических и коксохимических предприятий, находящихся под управлением ЗАО «Внешторгсервис». Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

На первом этапе зарплата вырастет на 20% на ведущих предприятиях. Это Алчевский металлургический комбинат», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Ясиновский коксохим, «Макеевкокс» и Стахановский ферросплавный завод.

- В общей сложности, повышение заработной платы коснется более чем 10 тысяч работников, прежде всего высококвалифицированных специалистов, отвечающих за агрегаты заводов, качество и объемы выпускаемой продукции. С сентября начнется проработка второго этапа повышения зарплат, которое затронет и другие филиалы ЗАО «ВТС», - отметили в компании.

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