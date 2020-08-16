На шахте «Комсомолец Донбасса» загорелся 100-метровый копер главного ствола

Для тушения пожара на 100-метровом копре задействовано более 70 спасателей и 15 машин. Фото: mintek-dnr.ru

Сегодня, 16 августа, загорелся копер главного ствола шахты «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское. В это время в шахте находились почти 600 горняков. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Копер высотой 107 метров, на отметках 43, 48, 57, 69, 83, 93 метра – обнаружены очаги горения кабелей. В шахте находились 592 человека. Угрозы попадания задымления в шахту нет, вентилятор главного проветривания работает в реверсивном режиме - на вытягивание. Тушение пожара осуществляется горноспасателями, - говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что в 05.20 все люди вышли на поверхность. Пострадавших не выявлено. Для поддержания жизнедеятельности в шахте оставлено 6 человек.

От горноспасательной службы МЧС привлечено 9 спецмашин и 46 человек. Дополнительно от республиканского МЧС задейстовано 6 машин и 27 спасателей.

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