Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Зеленского наказать виновных в убийстве защитника Республики

Леонид Пасечник ожидает от Зеленского уведомления о принятых мерах к виновным военнослужащим ВСУ. Фото: glava-lnr.info

Глава ЛНР Леонид Пасечник сегодня выступил с заявлением, в котором потребовал от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить оперативное разбирательство и наказание виновных в убийстве защитника Республики.

15 августа в 19.30 со стороны 24-й бригады ВСУ был открыт снайперский огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе села Логвиново. В результате погиб защитник Республики.

- Вероломные действия украинских вооруженных формирований подтверждают неспособность руководства Украины контролировать соблюдение достигнутых договоренностей, достигнутых 22 июля, - подчеркнул Глава ЛНР.

Он отметил, что систематические огневые провокации и оборудование позиций в «серой зоне» свидетельствуют об уверенности боевиков ВСУ в безнаказанности и полной потери управления со стороны командования ООС.

Леонид Пасечник призвал страны-гаранты и ОБСЕ оказать влияние на украинское руководство, действия которого создают угрозу срыва перемирия.

Тем временем, Народная милиция ЛНР передала украинской стороне, представителям международных организаций и Генеральной прокуратуры ЛНР материалы, связанные с убийством киевскими силовиками защитника Республики.

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