«Состояние крайне тяжелое!» Солдат из 57-й бригады ВСУ подорвался на украинской мине под Донецком

Украинские военные буквально каждую неделю подрываются на своих минах. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Днепропетровске медики спасают жизнь солдата из 57-й бригады ВСУ, который 13 августа подорвался на противотанковой мине вблизи поселка Водяное под Донецком. Его напарник старший сержант Сергей Пахович погиб. Военнослужащие на автомобиле отклонились от маршрута и заехали на свое минное поле.

- Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Состояние 37-летнего Александра крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки, – описал состояние раненого главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Украинские военные буквально каждую неделю подрываются на своих минах. Это вызвано хаотичным минированием местности вблизи передовой. Ко всему прочему, во время ротации бригад в Донбассе нередко не передаются карты минных полей. За них командиры убывающих бригад требуют от сменщиков большие деньги.

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