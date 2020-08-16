Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки заболели 6 жителей

Медики остаются на передовой борьбы с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 6 жителей. Один из заболевших медицинский работник. Всего на 16 августа медики зарегистрировали 2090 случаев коронавируса в ДНР.

- 6 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, контактировавших с заболевшими ранее. Среди них 1 медицинский работник. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки из больниц никто не был выписан. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 осталось прежним – 1002 человека. На лечении сейчас находится 971 житель.

В минувшие сутки никто не умер от COVID-19. Всего медики зафиксировали 117 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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