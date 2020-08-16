Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки от COVID-19 умер один житель Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

Коронавирусом в ЛНР в минувшие сутки заболел житель. Еще один умер от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 16 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09:00 16 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 631, - говорится в сообщении.

600 человек полностью излечились от опасной инфекции и были выписаны из больниц - с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус. из них двое – в минувшие сутки.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась. Но при этом медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций.

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