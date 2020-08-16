В ДНР сообщили, что КПВВ «Еленовка» откроют 17 августа на один день

Гуманитарный коридор через КПВВ «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пропуск жителей через контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) «Еленовка» на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией будет открыт 17 августа. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- В понедельник, 17 августа, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд с 9:00 до 18:00, – отметили в штабе.

Там напомнили, что для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда — украинская прописка. При этом все лица, прибывшие в Республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации в больницах не менее 14 дней. Обсервация бесплатная.

Напомним, что КПВВ «Еленовка» находится на трассе Донецк-Мариуполь. Гуманитарный коридор через Еленовку работает по понедельникам и пятницам. В предыдущий раз - 14 августа - из ДНР выехали 128 человек, а въехали 188.

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