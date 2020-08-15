Срочное сообщение СЦКК: При украинском обстреле погиб военнослужащий ЛНР

Погиб защитник ЛНР. Фото: ЛИЦ

Военнослужащий Луганской Народной Республики погиб при украинском обстреле позиций Народной милиции в районе Логвиново. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня, 15 августа, в 19.30 вооруженные формирования Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населенный пункт Луганское – населенный пункт Логвиново по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения, не совместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должной реакции на военные преступления киевских властей и грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

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