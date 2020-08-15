Погода в Донецке на день: 16 августа столбик термометра поднимется до +26

День пройдет без осадков
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
В воскресенье, 16 августа, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 26 градусов выше нуля.
- Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Донецке будет пасмурной до самого вечера, - говорится в сообщении синоптиков
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 9 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 24 градусов тепла.
Скорость ветра до 3,2 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: 16 августа почитается память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В народе святого называли Антон Вихровей, так как в этот день часто бывает ветер, по которому судят о предстоящей зиме. Если на Антона вихрь - жди снежную зиму. Еще в старину приметили, каков этот день, таков и октябрь.
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