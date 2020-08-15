Погода в Донецке на день: 16 августа столбик термометра поднимется до +26

День пройдет без осадков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В воскресенье, 16 августа, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 26 градусов выше нуля.

- Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Донецке будет пасмурной до самого вечера, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 9 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 24 градусов тепла.

Скорость ветра до 3,2 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: 16 августа почитается память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В народе святого называли Антон Вихровей, так как в этот день часто бывает ветер, по которому судят о предстоящей зиме. Если на Антона вихрь - жди снежную зиму. Еще в старину приметили, каков этот день, таков и октябрь.

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