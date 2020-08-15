ВСУ разместили вооружение в жилых районах Донбасса

ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых районов. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых районов Донбасса. В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что зафиксировано размещения военной техники киевских силовиков в Новозвановке, Боброво, Крымском и около ж/д станции в Рубежном.

- За прошедшие сутки выявлено размещение трех боевых бронированных машин из состава 30-й отдельной механизированной бригады в жилом районе населенного пункта Новозвановка, одной боевой инженерной машины вблизи населенного пункта Боброво, одной бронированной командно-штабной машины в жилом районе населенного пункта Крымское, а также семи танков Т-64 и пяти 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика» вблизи железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное, - рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что размещение ВСУ вооружения подтверждается и в отчетах международных наблюдателей ОБСЕ.

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