В ДНР заявили о нарушении Украиной допмер контроля перемирия

ВСУ использовали беспилотник. Фото: штаб "ООС"
Вечером, 15 августа, вооруженные формирования Украины нарушили дополнительные меры по контролю и усилению перемирия в Донбассе. Киевские силовики использовали беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- В 17.50 в районе населенных пунктов Чермалык и Набережное (южный участок фронта) зафиксировано использование БПЛА ВФУ, – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что украинская армия использовала квадрокоптер.
С какой целью ВСУ использовали дрон – не уточняется.
Ранее в Народной милиции Республики сообщали, что украиснкие вооруженные формирования используют перемирие для оборудования позиций в Донбассе. За прошедшие сутки зафиксировано два факта проведения инженерных работ украинскими силовиками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Денис Пушилин ответил на вопрос об открытии границы с Украиной
Глава ДНР посетил медиков макеевской больницы №5 (подробности)