В ДНР заявили о нарушении Украиной допмер контроля перемирия

ВСУ использовали беспилотник. Фото: штаб "ООС"

Вечером, 15 августа, вооруженные формирования Украины нарушили дополнительные меры по контролю и усилению перемирия в Донбассе. Киевские силовики использовали беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В 17.50 в районе населенных пунктов Чермалык и Набережное (южный участок фронта) зафиксировано использование БПЛА ВФУ, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что украинская армия использовала квадрокоптер.

С какой целью ВСУ использовали дрон – не уточняется.

Ранее в Народной милиции Республики сообщали, что украиснкие вооруженные формирования используют перемирие для оборудования позиций в Донбассе. За прошедшие сутки зафиксировано два факта проведения инженерных работ украинскими силовиками.

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