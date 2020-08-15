Украинская армия продолжает пользоваться допмерами к перемирию для оборудования позиций в Донбассе

ВСУ продолжают оборудовать позиции в Донбассе. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины активизировали работы по оборудованию позиций в Донбассе, пользуясь действием дополнительных мер контроля перемирия. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Действия вооруженных формирований Украины по изменению исходного позиционного размещения войск и дополнительному инженерному оборудованию позиций нарушают первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно - запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зафиксировано два факта проведения инженерных работ украинскими силовиками.

- А именно: оборудование фортификационных сооружений в зоне ответственности второго батальона 53 бригады в районе населенного пункта Богдановка и проведение инженерных работ 137 батальоном 35 бригады в районе Травневого, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

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