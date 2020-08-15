Денис Пушилин на вопрос об открытии границы с Украиной: Мы не можем рисковать

Открывать границу с Украиной сейчас рискованно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с медиками пятой макеевской больницы сообщил, что отменять ограничения на пересечение линии разграничения было бы не правильно.

- Особенно с учетом того, что происходит на территории Украины, - говорит Денис Владимирович. - Официальная информация и цифры там пугающие: антирекорды растут каждый день.

Пушилин отметил, что открывать границу с незалежной – рискованно.

- Да, много обращений с просьбой открыть границу. Но мы прекрасно понимаем, что, если сейчас сделать свободным въезд-выезд, нам не нужно будет долго ждать, чтобы такие вспышки, как на Украине, были и у нас. Мы не можем рисковать, - сказал руководитель государства.

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