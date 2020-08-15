«Кто кого везет?» В Мариуполе пассажиры толкали троллейбус по проспекту Победы

Более 10 пассажиров толкали троллейбус №15. Фото: 0629.com.ua

В пятницу, 14 августа, в Мариуполе местные жители стали свидетелями необычного зрелища. Более 10 пассажиров толкали троллейбус №15 сначала по улице Лепорского, потом по проспекту Победы. Фотография этого действа сразу стала популярной в соцсетях и породила немало высказываний на тему, кто кого везет и что бы это значило?

Начальник Мариупольского троллейбусного управления Виталий Донев прояснил ситуацию. Оказывается, водитель, уходя от столкновения с легковым автомобилем, сильно развернул троллейбус в сторону. В результате у транспорта слетели штанги.

После этого попросил перепуганных пассажиров подтолкнуть троллейбус до того места, где будет удобно подключиться к троллеям. Жители охотно согласились.

- Радует что пассажиры, заплатив за проезд, еще и выручили водилу тралика, - сказал по этому поводу горожанин Андрей.

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