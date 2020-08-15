Украинские радикалы вывозят с Донбасса оружие

Украинские националисты вывозили вооружение с Донбасса. Фото: штаб "ООС"

Служба безопасности незалежной перехватила одну из поставок вооружения из Донбасса в Западную Украину. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Сотрудниками СБУ задержана группа националистически настроенных боевиков из состава 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, осуществлявшая незаконный вывоз оружия и боеприпасов за пределы зоны «ООС», - говорится в сообщении.

В груз входили гранаты, мины, патроны, электродетонаторы и взрывчатка.

- УНМ располагает данными следствия, согласно которым все это оружие националисты получили в 28 отдельной механизированной бригаде в ноябре 2019 года, после чего спрятали в заброшенном доме на окраине Марьинки, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Конечной точкой груза должен был стать военно-полевой лагерь в лесном массиве в районе Ивано-Франковска, развернутый националистическими организациями.

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