НМ ЛНР: На позициях ВСУ в районе Кондрашевской Новой зафиксирован взрыв

ВСУ пользуется режимом прекращения огня для оборудования позиций. Фото: штаб "ООС"

На позициях вооруженных формирований Украины в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая зафиксирован взрыв. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксирован один взрыв на позициях первого батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кондрашевская Новая, - сообщил он. - Киевские силовики, используя действующий режим прекращения огня, продолжают инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов.

Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали.

- В целях исключения обвинений Народной милиции ЛНР сведения о подрывах в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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