Пушилин: ДНР рассчитывает на помощь РФ в получении вакцины от коронавируса

Пушилин заявил, что Республика рассчитывает на помощь РФ в получении вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе общения с сотрудниками шахты «Ясиновская-Глубокая» Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР рассчитывает на помощь Российской Федерации в получении вакцины от коронавирусной инфекции.

- Россия нас поддерживает политически, гуманитарной помощью. Мы возлагаем очень большие надежды именно на вакцинацию, - говорит Денис Владимирович. - Очень рассчитываем, что у нас получится доставить вакцину на территорию Республики.

Глава ДНР отметил, что это будет серьезной гарантией того, что не придется вводить никаких ограничений.

- На данный момент рассматриваются категории граждан, которые первыми смогу пройти вакцинацию. Среди них — учителя и медицинские работники, - отметил Глава Республики Денис Пушилин.

Напомним, что в Минздраве ДНР сообщили о 27 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За все время Covid-19 в ДНР выявлен у 2084 жителей.

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