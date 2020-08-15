В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

ВСУ два раза обстреляли ДНР. Фото: штаб "ООС"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, - говорят в ведомстве. - Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

Под обстрелом Киевских силовиков оказались районы населенных пунктов Спартак и Яковлевка в окрестностях Донецка и Ясиноватой.

- При обстрелах использовались гранатомет и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК. - Также зафиксировано проведение инженерных работ в районах населенных пунктов Богдановка и Металлист, что нарушает условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе.

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