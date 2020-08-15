Коронавирус в ДНР выявлен еще у 27 человек

В ДНР выявили еще 27 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 27 жителей, трое из них – прибывшие из Украины через гуманитарный коридор. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и три случая - выявлены у прибывших из Российской Федерации, - говорят в Минздраве ДНР. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них девять медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном учреждении Республики отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 24.

- Кроме того, зарегистрировано два летальных случая - мужчины в возрасте 82 и 92 лет, - рассказали в министерстве здравоохранения ДНР.

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