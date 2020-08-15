Коронавирус в ЛНР: Лечение от Covid-19 продолжают 17 жителей

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 630 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ЛНР выявили еще у двух жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09:00 14 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 630, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном учреждении Республики отметили, что выписаны полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 598 человек.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - говорят в Минздраве ЛНР. - С начала пандемии умерли 15 человек.

Таким образом, лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 17 жителей ЛНР.

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