Руководитель военного ансамбля «Новороссия» Роман Разум рассказал о съемках клипа «Город спит»

Съемки клипа проходили в нескольких городах. Фото: архив Романа Разума

Идея для написания песни и съемки клипа «Город спит» у руководителя военного ансамбля Народной милиции ЛНР «Новороссия» Романа Разума возникла после того, как на въезде в его родной город начали менять стелы.

- Клип посвящен Луганску. Идея родилась после того, как руководство Республики стало менять стелы на въездах в город. Я узнал об этом. Подумал: наконец-то эти старые убогие стелы будут менять! Теперь там красуются большие буквы – «Луганск - город Герой». Мы сняли, как эти буквы устанавливают, как ровняют – все это войдет в клип, - рассказал Роман.

В тексте песни прописаны города: Петербург, Москва, Донецк, Ростов, Воронеж, Ярославль, Киев, Севастополь и полуостров Крым.

- И мы зарядились идеей, что нужно посетить все эти города. Идея проста – я иду по ночному и утреннему городу. Впереди меня идет оператор с камерой, а я просто пою песню, - говорит Разум. - Это такой творческий посыл. Наш оператор Станислав Лясников говорит: «Слава Богу, что ты там не написал - Камчатка, Магадан или Владивосток. Вот бы пришлось поездить!» Я сконцентрировался, можно сказать, на тех регионах, из которых больше всего добровольцев ехало и куда люди наши временно уезжали.

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