Некоммерческие общественные организации Абхазии, Осетии и ДНР будут помогать детям и добровольцам

1. Слева направо: Президент Фонда Развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и РФ Вадим Мироненко, полномочный представитель фонда «Отечество» Оксана Грубальская, помощник депутат НС ДНР Виктор Неер, представитель МОО «Землячество Алании» Мария Ермак, председатель МОО «Землячество Алании» Елена Баззаева и представитель Черноморского казачьего войска Абхазии Константин Адактилос. ФОТО: Елена Баззаева

На днях состоялось заседание представителей общественных организаций Донецкой Народной Республики, Осетии и Абхазии. Жители братских нам республик оказывают существенную благотворительную помощь ДНР с самого начала военных действий.

В результате бурных дискуссий было принято решение оказывать адресную персональную помощь добровольцам, а главное обеспечить воинов юридическими консультациями.

Недавно принят Закон, согласно которому добровольцы из Осетии и Абхазии, ныне граждане ДНР, будут обеспечены жилплощадью. Возник вопрос о необходимости помощи детям погибших, особенно перед началом учебного года. Уже не первый год спортсмены из Донецкой народной Республики ездят на Кавказ не только в спортивные лагеря, но и на соревнования.

- Работа общественных некоммерческих организаций в Донецкой Народной Республике набирает обороты, – прокомментировала результаты встречи председатель МОО «Землячество Алании» Елена Баззаева. - То что было еще невозможно в начале военных действий , на сегодня уже выходит на новый уровень, уровень международного сотрудничества. Мероприятия, акции, социальные программы совместно с Российскими, Осетинскими и Абхазскими общественными и государственными организациями, Благотворительными фондами направлены на интеграцию в единое пространство - Русского мира. Очень ждем в скором времени разрешение на регистрацию некоммерческих организаций в ДНР. Это позволит работать с Благотворительными фондами Европы, мы уже в партнерских отношениях с " Мост Мира - помощь жертвам войны " Германия Президент Liane Kilinc, но все же ограничены в возможности более тесного сотрудничества, так как отсутствует законодательная база для работы НКО ДНР со странами дальнего зарубежья.

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