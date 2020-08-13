В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 14 августа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщили, что 14 августа через контрольный пункт «Еленовка» на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольным Киеву Донбассом будут пропускать людей.

- В пятницу, 14 августа 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет пропускать граждан с 9.00 до 18.00 на въезд и выезд, - уточнили в оперативном штабе.

Для въезда в Республику необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда - украинская прописка. Все прибывшие со стороны Украины подлежат бесплатной обязательной обсервации в учреждениях здравоохранения не меньше двух недель. Напомним, что гуманитарный коридор на линии разграничения под Донецком работает по понедельникам и пятницам.

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