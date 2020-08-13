В сентябре сдача «ГТО» пройдет в Донецке, Дебальцево и Старобешево. Фото: ГТО ДНР

В Республике о сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» в сентябре уже заявили Донецк, Дебальцево и Старобешево.

Комплекс «ГТО» состоит из пятнадцати блоков упражнений: на силу рук, ног, скорость, выносливость, координацию, меткость, гибкость. А также блок прикладных упражнений, которые могут даже спасти жизнь.

- Каждый участник сам собирает себе «солянку» из упражнений, которые ему удобнее сдать. К примеру, мужчинам за 50 лет тяжело подтягиваться на турнике, а вот с гирей они справляются на-ура. Девушки, наоборот, чаще всего подтягиваются на перекладине, а дети – отжимаются от пола. Для всех участников упражнения в основном одинаковые, но при этом детям, женщинам и людям преклонного возраста, согласно регламенту, надо меньше раз или времени выполнять их, - рассказала «КП» судья «ГТО» Елена Похильчук.

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