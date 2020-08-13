За все время в ДНР «ГТО» сдали 4648 человек. Фото: Елена Похильчук

На сегодня в Донецкой Народной Республике в сдаче комплекса физических упражнений «Готов к труду и обороне» приняли участие 7500 человек, из них значки получили 4648 человек. Золотые 1365 участников, серебряные – 1804.

Об этом «КП» сообщил ответственный за «ГТО» в Республике Александр Назаренко, заместитель директора Донецкого республиканского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

Как сообщалось ранее, 19 сентября для всех желающих жителей Донецка (в возрасте от 6 лет и старше) в Петровском районе будет организована работа спортивных площадок по приему нормативов государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Принять участие в тестировании можно, заполнив онлайн-анкету по ссылке https://goo.gl/forms/W9J6XzAOKwqU3kBG2 или обратившись в Центр тестирования Донецкого городского центра физкультурно-оздоровительной работы управления по физической культуре и спорту администрации Донецка, расположенного по адресу: улица Красноармейская, 84.

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