В ДНР абитуриенты, сдавшие «ГТО», получили плюс пять баллов к ЕГЭ

Александр Назаренко сообщил о новшестве Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В этом году руководство Донецкой Народной Республики одобрило привилегию для обладателей сертификата «ГТО» при поступлении во все учебные заведения. Теперь данные абитуриенты имеют дополнительных пять баллов к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом «КП» сообщил ответственный за «ГТО» в Республике Александр Назаренко, заместитель директора Донецкого республиканского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

- Даже если девушки и парни еще не получили самих знаков отличий, они могут у нас взять выписку из протокола и смело поступать, - сказал Александр Александрович.

История комплекса физических упражнений «Готов к труду и обороне» уходит своими корнями в 30-е годы прошлого века. Тогда он, повысив уровень работоспособности советских людей, буквально поднял страну. Комплекс «ГТО» считался самым удачным проектом подобного рода в мире.

С распадом СССР всенародное хобби ушло в небытие, однако сегодня оно активно возрождается. Запустил комплекс «ГТО» своим Указом первый Глава ДНР Александр Захарченко в сентябре 2016 года. Он, как и прежде, включает в себя азы военной подготовки. Участники стреляют из пневматической винтовки и метают гранату.

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