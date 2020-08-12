В ДНР заявили, что под Горловкой ВСУ готовят свои позиции вблизи водовода «Северский Донец – Донбасс»

Украинские военные запустили «квадрокоптер», чтобы корректировать установку позиций рядом с водоводом. Фото: Фейсбук/93 бригада

В представительстве ДНР в СЦКК заявили об особом беспокойстве ситуацией в районе водовода «Северский Донец – Донбасс» под Горловкой.

- Особое беспокойство вызывает ситуация в районе поселка Шумы. По данным наблюдения, украинская армия продвигает свои позиции к магистральной ветке водовода «Северский Донец – Донбасс», намереваясь, по всей видимости, укрепиться под аркой водовода, используя как прикрытие водный объект критической инфраструктуры, - сегодня сообщили в представительстве.

Отметим, что поселок находится между Горловкой и Дзержинском (на Украине переименован в Торецк), который контролируют украинские военные из 35-й бригады морской пехоты.

Кстати, сегодня после 16 часов в районе поселка Шумы был замечен запрещенный к применению украинский «квадрокоптер». Видимо, с его помощью корректировалась установка позиций. Его могли использовать и для провокаций против защитников ДНР. А до этого в течение нескольких дней в Шумах наблюдались подрывы, свидетельствующие об инженерном оборудовании позиций.

В ДНР отметили, что с момента нового режима прекращения огня зафиксировано 27 случаев оборудования Украиной новых инженерных позиций, при этом 17 из них на Горловском направлении, 4 и 6 на Донецком и Мариупольском – соответственно.

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