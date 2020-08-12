Гумконвои из России привезли для жителей ДНР более 45 тысяч тонн помощи за шесть лет

Так в Донецке встречали первую колонну белых КамАЗов. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 12 августа, исполнилось шесть лет с момента приезда в Донецкую Народную Республику первого гуманитарного конвоя из России. За это время в Республику прибыло 97 «белых» конвоев от МЧС России, они привезли помощь общим весом более 45 тысяч тонн. Такие данные приводит пресс-служба МЧС ДНР.

Это были продукты питания, детское питание, медикаменты и медицинское имущество, стройматериалы и технологическое оборудование, посевной материал, а также канцелярия, одежда, обувь, бытовая химия, учебная литература, подарки.

- За шесть лет более 1 миллиона 400 тысяч семей с детьми до трех лет были обеспечены гуманитарными продуктовыми наборами с детским питанием. Больницы получили более 2 тысяч тонн медикаментов и медицинского имущества, - отмечают в МЧС.

Благодаря помощи были восстановлены социально значимые объекты Республики.

Жители Республики будут помнить ту неоценимую помощь, которую им оказала Россия в трудный период войны.

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