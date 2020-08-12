«Огонь подошел вплотную к домам в Ялте!» Пожар уничтожил 180 гектаров заповедной территории «Меотиды»

Огонь уничтожил места гнездования цапель и других птиц. Фото: Facebook/НПП «Меотида»

Масштабный пожар, который произошел 9 августа около приморского поселка Ялта в подконтрольном Киеву Донбассе, нанес значительный ущерб заповедным территориям национального природного парка «Меотида». Об этом сообщается на странице парка в соцсети.

По словам местных жителей, пожар начался на одном из близлежащих полей. После поджога стерни при сильном ветре пламя перекинулось через дорогу и пошло в тростниковые заросли заказника общегосударственного значения «Приазовский цапельник». Он входит в состав национального природного парка «Меотида» и также является частью водно-болотного угодья международного значения «Залив Белосарайский и коса Белосарайская».

- Огнем уничтожено 180 га водно-болотной растительности, место гнездования цапель, ради которых и создавался заказник, и место обитания множества других птиц, млекопитающих, насекомых, – сообщили в парке.

Кроме того, пожар подошел вплотную к жилым домам в поселке Ялта и создал реальную угрозу жизням и имуществу его жителей.

Экологи отмечают, что беда случилась из-за преступной халатности и противозаконных действий отдельных хозяйствующих субъектов.

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