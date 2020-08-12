В ДНР прокомментировали намерение Кравчука изменить особый статус Донбасса

Наталья Никонорова призвала Киев отказаться от попыток пересмотра Минских соглашений. Фото: vk.com/middnr

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что необходимо заменить формулировку «особый статус» Донбасса на «особый режим административного управления».

- Эти идеи являются по сути очередной попыткой уже ставшего традиционным для Украины намерения переписать Минские соглашения. Однако, мы вынуждены из раза в раз напоминать: такие попытки не увенчались успехом ни для одного из предыдущих представителей, и, соответственно, провалятся и в данном случае. Киеву уже давно пора осознать и принять очевидный факт – бессмысленно пытаться изменить, дополнить или сократить Комплекс мер и другие договоренности Минского пакета. Их нужно просто начать выполнять, при чем в обязательном и последовательном согласовании со второй стороной конфликта – Республиками, - сказала Наталья Никонорова.

Она также отметила, что большое недоумение вызывают заявления о том, что Минские соглашения необходимо привести в соответствие с украинскими реформами.

- В реальности все в точности наоборот: это украинские реформы должны реализовываться в полном соответствии с Комплексом мер, одобренным Советом Безопасности ООН. А это означает в том числе и проведение конституционной реформы, в ходе которой особый статус Донбасса должен быть закреплен в основном законе страны, - подчеркнула министр.

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