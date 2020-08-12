В Народной милиции обнародовали переговоры солдат 79-й бригады ВСУ, которые обстреляли Донецк

Украинские военные после усиления режима прекращения огня постоянно провоцируют защитников ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вечером 11 августа обстреляли Донецк, чтобы спровоцировать защитников ДНР на открытие ответного огня к приезду украинских журналистов на передовую. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции Республики, ссылаясь на данные радиоперехвата.

Напомним, что военнослужащие 2-го батальона 79-й бригады произвели два выстрела из АГС в направлении поселка шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. Огонь велся со стороны Марьинки. Перед провокацией было зафиксировано прибытие на украинские позиции группы людей с видеокамерами.

На записи перехваченных переговоров, обнародованных УНМ, слышно, как один из военнослужащих предупреждает другого о приезде журналистов и просит открыть огонь по территории ДНР по приказу командира.

Напомним, что 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня.

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