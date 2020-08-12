В ДНР заявили о вооруженных провокациях украинских военных

Украинские военные стреляли по поселкам ДНР из АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Два нарушения тишины со стороны ВСУ зафиксировано в Республике за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Стрельба велась из автоматических гранатометов с позиций 36-й и 79-й бригад ВСУ по районам поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка и села Дзержинское в Новоазовском районе на юге ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

В СЦКК также сообщили о нарушениях военными Киева дополнительных мер. Речь идет об инженерных работах, передвижении сил и подрывах, что относится к запрету наступательных действий. Данные провокации совершены вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Шумы, Марьинка и Новгородское.

Кстати, и сегодня продолжались инженерные работы – в районе сел Шумы и Новолуганское.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня. ДНР, ЛНР и Украине в частности запрещено применение любого вооружения, стягивание техники, минирование и инженерное оборудование позиций.

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