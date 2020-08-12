Донецкому техникуму промышленной автоматики присвоили имя первого Главы ДНР Александра Захарченко

Александр Захарченко обучался в донецком техникуме промышленной автоматики Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Донецке техникуму промышленной автоматики присвоили имя первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Решение об этом было принято на заседании Правительства ДНР.

Утверждено Распоряжение Правительства «О присвоении Государственному профессиональному образовательному учреждению «Донецкий техникум промышленной автоматики» имени А.В. Захарченко», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Правительства.

В образовательном учреждении рассказали «Комсомолке», что на собрании трудового коллектива – работники поддержали решение о присвоение техникуму имени Захарченко.

- Александр Владимирович – наш выпускник, он окончил техникум с отличаем, достойно, - сказала заместитель директора Татьяна Леонидовна.

Александр Захарченко проходил обучение в донецком техникуме промышленной автоматики по специальности «Эксплуатация автоматических устройств в угольной промышленности» с 1991 по 1995 год.

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