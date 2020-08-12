В ЛНР заявили, что на позициях ВСУ в районе железнодорожной станции в Луганщине произошел взрыв

Сведения были переданы в Представительство Украины в СЦКК в рамках координационного механизма. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Представители Народной милиции ЛНР зафиксировали взрыв на позициях ВСУ в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— За прошедшие сутки нашими наблюдателями в очередной раз зафиксирован взрыв на позициях 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе станции Кондрашевская Новая, — говорится в сообщении.

Кроме того, Осадчий добавил, что киевские силовики продолжают оборудовать свои позиции в нарушение допмер контроля. Народная милиция с его слов все пункты условий перемирия придерживается. Но, чтобы исключить возможность выдвижения обвинений в адрес военнослужащих Республики, сведения о произошедшем были переданы украинской стороне через представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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