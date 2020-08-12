Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки вылечились от COVID-19 37 человек

Среди заболевших коронавирусом – трое медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 17 жителей. При этом 37 человек вылечились от COVID-19. Всего на 12 августа медики зарегистрировали 1980 случаев коронавируса в ДНР.

- 6 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, приехавших из Украины. Остальные - у контактировавших с заболевшими ранее. Среди них 3 медицинских работника. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 37 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 938 человек. На лечении сейчас находятся 929 жителей.

В минувшие сутки никто не умер от COVID-19. Всего медики зафиксировали 113 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 93 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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