НМ ЛНР: На позициях ВСУ зафиксировано два взрыва

Народная милиция ЛНР зафиксировала два взрыва на позициях ВСУ. Фото: штаб "ООС"

На позициях вооруженных формирований Украины зафиксировано два взрыва. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано два взрыва на позициях 24-й отдельной механизированной бригады в районах населенных пунктов Луганское и Троицкое, - говорит офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Киевские силовики, используя действующий режим прекращения огня, продолжают инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов.

Филипоненко отметил, что чтобы исключить обвинений Народной милиции ЛНР сведения о подрывах в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.

- Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

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