Через открытый 10 августа КПП «Еленовка» в ДНР въехал 141 человек

В ДНР въехали 141 человек, выехали - 120 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве по чрезвычайным происшествиям Донецкой Народной Республики сообщили, что через открытый на один день 10 августа контрольно-пропускной пункт «Еленовка» с подконтрольной Украине территории в ДНР въехали больше 140 человек.

С 09.00 до 18.00 10 августа функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка», - говорят в МЧС Республики. - На территорию ДНР запущено шесть автомобилей, 141 человек.

Отмечается, что на территорию Украины из ДНР выехали 12 автомобилей, 120 человек.

Все лица, кто приехал на территорию Республики через «Еленовку» подлежат обязательной обсервации - не менее 14 дней в больницах ДНР. Она бесплатная.

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